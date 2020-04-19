Şırnak’ta korona virüsü yenen ikisi 70 yaş üstü üç hasta alkışlarla taburcu edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şırnak’ta korona virüsü yenen ikisi 70 yaş üstü üç hasta alkışlarla taburcu edildi

İHA

Şırnak'ta yeni tip korona virüs tedavisi tamamlanan ikisi 70 yaş üstü üç kişi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Şırnak’ta korona virüsü yenen ikisi 70 yaş üstü üç hasta alkışlarla taburcu edildi

Şırnak’ta yeni tip korona virüs tedavisi tamamlanan ikisi 70 yaş üstü üç kişi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Bir süre önce göğüs ağrısı, nefes darlığı, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Şırnak Devlet Hastanesi’ne başvuran Ramazan Alkan (78), Ramazan Tuncay (71) ve bir muvazzaf askerin korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Hastalar, Şırnak Devlet Hastanesinde 15 günlük tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu. Alkan ve Tuncay sağlık personelinin alkışları eşlinde evlerinde gönderilirken, hastalar da sağlık çalışanlarını alkışlayarak teşekkür etti.
Kentte önceki gün taburcu edilen 9 hasta ile birlikte korona virüsü yenip sağlığına kavuşan hasta sayısı 12 oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'ta koronavirüsü yenen 3 kişi, alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Şırnak'ta koronavirüsü yenen 3 kişi, alkışlarla ...
Polisler evden çıkamayan çocuklara kitap götürdü
YEREL HABERLER Polisler evden çıkamayan çocuklara kitap götürdü
(Görüntülü) Habur Sınır Kapısı'nda 'temassız' formülle 83 bin araç giriş ve çıkış yaptı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Habur Sınır Kapısı'nda 'temassız' ...
Habur Sınır Kapısı'nda 'temasız' formülle 83 bin araç giriş ve çıkış yaptı
YEREL HABERLER Habur Sınır Kapısı'nda 'temasız' formülle 83 bin araç ...
Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden sağlık çalışanlarına ...
Kafa kafaya çarpıp dereye uçan araçtan sağ kurtuldular
YEREL HABERLER Kafa kafaya çarpıp dereye uçan araçtan sağ ...
Tarlalarını sosyal mesafe kuralıyla kazıp ekiyorlar
YEREL HABERLER Tarlalarını sosyal mesafe kuralıyla kazıp ekiyorlar
(Görüntülü) Şırnak'ta koronavirüsü yenen 9 kişi, alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şırnak'ta koronavirüsü yenen 9 kişi, ...
Şırnak'ta koronavirüsü yenen 9 kişi, alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Şırnak'ta koronavirüsü yenen 9 kişi, alkışlarla ...
Cizre’de temizlik çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Cizre’de temizlik çalışmaları devam ediyor
Cizre’de yol genişletme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Cizre’de yol genişletme çalışmaları devam ediyor
(Görüntülü) Usta öğretici kadınlar günde 3 bin maske üretiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Usta öğretici kadınlar günde 3 bin maske ...
Şırnak’ta korona virüsü yenen 9 hasta alkışlarla taburu oldu
YEREL HABERLER Şırnak’ta korona virüsü yenen 9 hasta alkışlarla ...
Model Karzan Ibrahim Shingaly’den meslektaşlarına dayanışma çağrısı
YEREL HABERLER Model Karzan Ibrahim Shingaly’den meslektaşlarına ...
Usta öğretici kadınlar günde 3 bin maske üretiyor
YEREL HABERLER Usta öğretici kadınlar günde 3 bin maske üretiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X