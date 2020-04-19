Şırnak'ta koronavirüsü yenen 3 kişi, alkışlarla taburcu oldu

<br>Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA) ŞIRNAK'ta koronavirüs tedavisi tamamlanan 3 kişi, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu oldu.<br>Kentte, farklı tarihlerde koronavirüs testleri pozitif çıkan, Ramazan Alkan (78), Ramazan Tuncay (71) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastanede tedavileri tamamlanan 3 kişi, taburcu oldu. Sağlık çalışanları koronavirüsü yenen vatandaşları alkışlarla evlerine uğurladı. DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN<br>2020-04-19 11:30:07<br>
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