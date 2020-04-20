Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Uçaş sağlık çalışanları ile bir araya geldi

SağlıkSen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Uçaş ve beraberindekiler, bölgenin ilk pandemi hastanesi olan Şırnak Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, çeşitli ikramlarda bulundu.

SağlıkSen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Uçaş, Şırnak Devlet Hastanesinde görev yapan sağlıkçıları ziyaret edip, hem sorunlarını dinledi hem de ikramlarda bulundu. Korona virüs ile mücadelede sağlıkçıların hayati bir görev yaptığının altını çizen Uçaş, amaçlarının sağlıkçılarla bir araya gelmek olduğunu belirterek sendikanın ikramlarını da bu süreçte güç şartlar altında mesai mefhumu gözetmeksizin çalışanlarına dağıttıklarını söyledi. Uçaş, "Sağlık çalışanı kahramanlarını ziyaretlerimiz ve ikramlarımız devam edecektir. Arkadaşlarımıza bu süreçte ufak da olsa bir ikramda bulunabildiysek ne mutlu bize. Asıl amacımız bu süreçte yorgunluk ve uykusuzluğu unutarak başka hayatlar kurtarmak için çaba sarf eden sağlıkçılarla bir araya gelmektir. Zor bir süreç geçiriyoruz yüce Allah bu zorlu süreçte çalışan Sağlıkçılara yardımcı ve onlara umut bağlayan hastaların yardımcısı olsun. Virüs ile mücadelede sağlıkçılar görev başında, vatandaşlarımızda kendilerini izole edip evde kalarak bizlere en büyük desteği vermiş olacaklardır" dedi.

Uçaş ve beraberindekiler hastanede nöbet usulü çalışan tüm birimlerdeki sağlık çalışanlarını tek tek gezerek ikramları dağıttı. Uçaş, Şırnak Devlet Hastanesi yönetimi ile de bir araya gelerek çalışanların sorunları ile ilgili istişarede bulundu.

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