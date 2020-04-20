Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

<br>Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve kaçak sigara ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1319 Nisan'da, kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 4 gram esrar, 12 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, fişek, şarjör ve gümrük kaçağı 810 paket sigara ele geçirildi. Ekipler, operasyon kapsamında 13 şüpheliyi ise gözaltına aldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN<br>2020-04-20 11:48:24<br>
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