Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve kaçak sigara ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1319 Nisan'da, kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 4 gram esrar, 12 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, fişek, şarjör ve gümrük kaçağı 810 paket sigara ele geçirildi. Ekipler, operasyon kapsamında 13 şüpheliyi ise gözaltına aldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN<br>2020-04-20 11:48:24<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.