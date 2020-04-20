Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklama

<br>Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.<br>Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN<br>2020-04-20 12:09:25<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-