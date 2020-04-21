Uludere Kaymakamlığından örnek davranış, taburcu olan hastalar özel araçla evlerine bırakılıyor

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, ambulansla hastaneye getiriliyor. Hastanede tedavileri tamamlanan vatandaşlar Uludere Kaymakamlığı tarafından tahsis edilen özel araçla evlerine bırakılıyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, herhangi bir hastalıkları durumunda ambulansla hastaneye taşınıyor. Hastanede tedavileri yapılan vatandaşlar, taburcu olduklarında kaymakamlık tarafından tahsis edilen özel araçla evlerine bırakılıyor.

Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz korona virüs salgınının çıktığı günden beri yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Kaymakam Solmaz, "Malumunuz dünyada ve ülkemizde son dönemlerde görülen korona virüs salgınıyla alakalı olarak en büyük uğraş ve çaba içerisinde olan kesim sağlık çalışanlarımız. Bizler sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımız arasında sağlık hizmeti almaları konusunda daha iyi hizmet vermek için yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Bu da bu hizmetin köprüsü. Vatandaşımız talep ettiğinde ambulansla hastaneye ulaştırılıyor. Tedavisini tamamladıktan sonra istediği zaman bizim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın numarasını aramaları yeterli oluyor. Vatandaşımızın diğer market ihtiyaçlarını gördükten sonra eve bırakıyoruz. Biz bunu, bu salgın başladığı günden beri yapıyoruz. Tabi elimizdeki imkanlar devletin imkanları bizlerde bu devletin imkanlarını vatandaşa en hızlı ve en etkili şekilde nasıl ulaştırabiliriz çabası içerisindeyiz. Benim inandığım devlet yöneticiliğinde insan yaşat’ki devlet yaşasın diyoruz. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.



Hastaneden taburcu oldu, kaymakamlık aracıyla evine bırakıldı

65 yaşında böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giden Ömer Şahin, eve dönüşü sırasında kaymakamlığı arayarak araç istedi. Yasak olduğundan dolayı evine gitmekte zorluk çeken Şahin'in yardımına kaymakamlık personeli yetişti. Özel araçla hastane önünden alınan hasta, kızıyla beraber evine götürüldü. Kendilerine yardımcı olan ekiplere teşekkür eden Şahin, "Böbreklerimden rahatsızım, 112'yi aradım. Beni evden alıp hastaneye götürdüler, burada tedavi oldum. İlaç verildi, şimdi iyim taburcu olunca eve gitmek için yaşım 65 olduğu için yürüyerek gidemedim. Kaymakamlığı aradım, sağ olsun araba gönderdiler, beni eve götürdüler. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim, bu çalışmalar çok güzel" diye konuştu.

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