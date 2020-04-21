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Tarihi Kırmızı Medresede restorasyon çalışması

İHA

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 14. yüzyılda yapılan tarihi Kırmızı Medresenin restorasyon çalışmaları, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başlatıldı.

Tarihi Kırmızı Medresede restorasyon çalışması

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14. yüzyılda yapılan tarihi Kırmızı Medresenin restorasyon çalışmaları, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başlatıldı.
Cizre’de bulunan tarihi Kırmızı Medresede restorasyon çalışmaları başlatıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında çatı kaplamasında, kırmızı medresenin bahçesinde temelleri bulunan bölmeler ile odalar eski yapıya uygun hale getirilecek. Deforme olan tuğlalar ve zemin döşemeleri değiştirilip orijinal haline kavuşturulacak. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Cizre Belediyesi tarafından medresenin etrafında peyzaj çalışması yapılacak.
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğüne restorasyon çalışmasından dolayı teşekkür etti. Belediye tarafından Ulu Cami, Abdaliye Medresesi ve diğer tarihi yapılarda da benzeri çalışmalar yapılacağını ifade eden Kaymakam Sinanoğlu, bu eserlerimizin restorasyonu yapıldıktan sonra tanıtımı ve uluslararası tanınırlıkları ve korunmaları için de hazırlık yaptıklarını söyledi.
Kırmızı Medresede yapılan restorasyon çalışmaları Cizre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile koordineli bir şekilde denetlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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