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Silopi'de gönüllüler günde 5 bin maske üretiyor

DHA

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA) ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde gönüllü 20 kadın, koronavirüs salgını nedeniyle kurulan atölyede günde 5 bin maske üretiyor. Silopi Kaymakamlığı bünyesindeki Gençlik Merkezi'nde sanatsal faaliyetler için kullanılan odalar maske üretimi için atölyelere dönüştürüldü. İlçede 20 gönüllü kadının bir araya geldiği merkezde günlük 5 bin maske üretimi gerçekleştiriliyor. Merkezi ziyaret edip gönüllüleri tebrik eden Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, günlük üretilen 5 bin maskenin sağlık çalışanları, esnaf, vatandaşlar ve şoförlere dağıtılacağını söyledi. DHA-Genel...

Silopi'de gönüllüler günde 5 bin maske üretiyor

<br>Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA) ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde gönüllü 20 kadın, koronavirüs salgını nedeniyle kurulan atölyede günde 5 bin maske üretiyor.<br>Silopi Kaymakamlığı bünyesindeki Gençlik Merkezi'nde sanatsal faaliyetler için kullanılan odalar maske üretimi için atölyelere dönüştürüldü. İlçede 20 gönüllü kadının bir araya geldiği merkezde günlük 5 bin maske üretimi gerçekleştiriliyor.<br>Merkezi ziyaret edip gönüllüleri tebrik eden Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, günlük üretilen 5 bin maskenin sağlık çalışanları, esnaf, vatandaşlar ve şoförlere dağıtılacağını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN<br>2020-04-21 16:22:59<br>

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