(Görüntülü) Koronavirüsü yenen 11 aylık Özgür bebek, alkışlarla taburcu edildi

'Ablam ve ben'

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ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, koronavirüs teşhisiyle yatırıldığı hastanede sağlığına kavuşan 11 aylık Özgür Oğuş, alkışlarla taburcu edildi.<br>Cizre'de yaşayan Oğuş çiftinin 11 aylık bebeği Özgür, yüksek ateş şikayetiyle Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bebeğe yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Özgür bebek hastanede tedavi altına alındı. Anne Perihan Oğuş?un koruyucu elbise giyerek refakat ettiği bebek, 16 günlük tedavi sonunda sağlığına kavuştu. Özgür bebek, bugün sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edilerek, evine uğurlandı.DHA-Genel Türkiye-Şırnak <br>2020-04-21 16:39:52<br>

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