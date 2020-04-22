Model Hikmat Kucher 100 aileye gıda yardımında bulundu

Iraklı model Hikmat Kucher, korona virüs salgını nedeni ile ekonomik sıkıntılar yaşayan 100 aileye gıda yardımında bulundu.

Daha evvel Irak’ta yaşayan model Karzan Ibrahim Shingaly, 15 Marttan itibaren korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasaklarından dolayı evde kalıp ve çalışmak zorunda oldukları halde çalışamayanlar için destek ve dayanışma çağrısında bulunmuştu. Meslektaşının mağdur ailelere yardım çağrısına Irak’ta yaşayan hayırsever model Hikmat Kucher’den yanıt gecikmedi. Geçtiğimiz hafta ilçe merkezi ve köylerde belirlediği 100 aileye erzak paketi hazırlayarak dağıtan Kucher, bu yardımların devam edeceğini açıkladı.

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