Şırnak'ta 23 Nisan evlerde kutlanıyor

Şırnak’ta çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutladı.

Beytüşşebap ilçesinde öğrenciler korona virüs salgını nedeniyle evlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamaya başladı. Evlerinin balkon ve camlarına ay yıldızlı Türk bayrakları ile Atatürk fotoğrafları yapıştıran öğrenciler, şiirler okudu. Minik elleriyle ay yıldızlı Türk bayrağını yapıp evinin girişine asan Ersin Gökçe isimli öğrenci, dışarı çıkamadığı için evde süslemeler yaptığını söyledi. Gökçe, "Öğretmenimiz bize evinizin camını süsleyin dedi, annemle beraber süsler yaptık. Kitabımızdaki Atatürk fotoğrafını cama astım. Sonra balon ve bayrak yaptım. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi.

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