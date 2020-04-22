Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Uçaş Silopi Devlet Hastanesi çalışanlarını ziyaret etti

SağlıkSen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Uçaş, Silopi Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Sendika yöneticileri ve temsilcileri ile birlikte Silopi Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarını ziyaret eden Uçaş, sağlık çalışanlarının korona virüs salgınında çok önemli görevler üstlendiğini söyledi. Uçaş, "Bu virüsü tüm vatandaşlar olarak el ele vererek birlikte yeneceğimizden şüphemiz yoktur. Bölgede yaşanan vatandaşların da virüse karşı biraz daha tedbirli davranmaları gerekmektedir. Gecesini gündüzüne katan her türlü tehlikeye rağmen bir can daha kurtarmanın derdinde olan sağlık çalışanlarının yorgunluk nedir bilmez özverili çalışmalarını maalesef duyarsız bir kişi heba edebiliyor. Bu nedenle gerek paydaş kurumlar gerekse vatandaşlar olarak bu mücadelede hepimiz üzerimizdeki sorumlulukları ve görevleri bilerek kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarına yardımcı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Vatandaşlarımız evlerinde kalarak bizlere en büyük desteği verecektir. Ülkemiz korona virüs ile mücadelede büyük bir başarı göstererek dünyada örnek ülke olarak gösterilmektedir. Bizler de devletimizin bu mücadeledeki gayretini gururla izleyerek sağlık alanında sivil toplum olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmenin gayreti içindeyiz" dedi.

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