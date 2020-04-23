Sağanak yağış ilçe yolunu ulaşıma kapattı

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Şırnak’ta etkili olan sağanak yağış sonrası kapanan Beytüşşebap ilçe yolu, suların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Beytüşşebap ilçe yolu, aşırı yağışlar nedeni ile kapandı. Tarlalar sular altında kalırken, Habur Çayının da debisi yükseldi. Suların çekilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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