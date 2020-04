Sağanak yağış bahçeleri su altında bıraktı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bahçe ve tarlalar sular altında kaldı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde dün akşamdan beri etkili olan sağanak yağış sonrası Habur Çayının debisi yükseldi. Dere kenarında bulunan bağ, bahçe ve ahırlar sular altında kaldı. Suların çekilmesiyle beraber çamur ve çöp yığını olan bahçeler kullanılmaz hale geldi.

Lezgin Temel isimli vatandaş, yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını söyledi. Yetkililere seslenerek köylerinden geçen dere yatağına istinat duvarı yapılmasını isteyen Temel, "Yıllardır bu çileyi çekiyoruz her yıl nisan ayında böyle oluyor. Tüm bahçemiz gitti, çöp, moloz ve çamurla doldu. Sadece ben değil dere yatağında bulunan tüm bahçelere zarar verdi. Yetkililerimize sesleniyorum, köyümüzde her iki tarafa duvar örülse böyle olmaz" dedi.

Başaran köyü muhtarı Ramazan Gökçe ise, "Yetkililere haber verdik, ama sonuç alamıyoruz. Çok mağdur olduk köylüler olarak bir an önce bu dere yatağına bir çözüm bulunsun. Her yıl bu sel meydana geliyor" diye konuştu.

