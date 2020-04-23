Silopi'de çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Silopi'de çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde kutladı

İHA

Korona virüs salgını nedeniyle geleneksel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yurt genelinde bu yıl farklı kutlanıyor. Şırnak'ın Silopi ilçesinde aileler de çocuklarını bu coşkulu kutlamadan mahrum etmemek için resmi törenlerin bir benzerini evlerinde düzenledi.

Silopi'de çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde kutladı

Korona virüs salgını nedeniyle geleneksel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yurt genelinde bu yıl farklı kutlanıyor. Şırnak'ın Silopi ilçesinde aileler de çocuklarını bu coşkulu kutlamadan mahrum etmemek için resmi törenlerin bir benzerini evlerinde düzenledi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında törenlerin yapılamayacak olması üzüntüye neden oldu. Buna rağmen bayram coşkusunu evde de olsa yaşamak isteyenler kendi alternatiflerini geliştirdi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan ana sınıf öğrencisi Zeynep Masal Uyar'ın ailesi evde kutlama yaptı. Elinde Türk Bayrağı ile İzmir Marşını okuyan Uyar, evde de olsa çocuk bayramını kutlamanın sevincini yaşadığını belirtti.
Zeynep İclal Aliağaoğlu ile ana sınıfı öğrencisi Mustafa Aliağaoğlu kardeşler ise evde şarkılar eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'nı eğlenerek kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koronavirüs vakasının görülmediği Uludere'de tedbirler üst seviyede
YEREL HABERLER Koronavirüs vakasının görülmediği Uludere'de ...
Habur Çayı taştı; 2 köy su altında
YEREL HABERLER Habur Çayı taştı; 2 köy su altında
Sağanak yağış bahçeleri su altında bıraktı
YEREL HABERLER Sağanak yağış bahçeleri su altında bıraktı
Belediye başkanı kendi hesabından bin 500 aileye gıda yardımında bulundu
YEREL HABERLER Belediye başkanı kendi hesabından bin 500 aileye gıda ...
Sağanak yağış ilçe yolunu ulaşıma kapattı
YEREL HABERLER Sağanak yağış ilçe yolunu ulaşıma kapattı
Aşırı yağışlar nedeniyle Habur çayı taştı...Çay kenarındaki tarla ve ahırlar sular altında kaldı Bir ilçe yolu sel suları nedeniyle kapandı Habur çayı tehlike çanları çalıyor
YEREL HABERLER Aşırı yağışlar nedeniyle Habur çayı taştı...Çay ...
Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Uçaş Silopi Devlet Hastanesi çalışanlarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Uçaş Silopi Devlet ...
Cizre Belediyesi maske dağıtımına devam ediyor
YEREL HABERLER Cizre Belediyesi maske dağıtımına devam ediyor
Şırnak'ta 23 Nisan evlerde kutlanıyor
YEREL HABERLER Şırnak'ta 23 Nisan evlerde kutlanıyor
Şırnak’ta yağmur altında vatandaşların ateşleri ölçülüp maske dağıtılıyor
YEREL HABERLER Şırnak’ta yağmur altında vatandaşların ateşleri ...
Model Hikmat Kucher 100 aileye gıda yardımında bulundu
YEREL HABERLER Model Hikmat Kucher 100 aileye gıda yardımında ...
Şırnak'ta bir market korona virüs nedeni ile kasa bölümünü camla kaplattı
YEREL HABERLER Şırnak'ta bir market korona virüs nedeni ile kasa ...
Uludere Belediye Başkanı Ürek'ten 'evde kal' mesajı
YEREL HABERLER Uludere Belediye Başkanı Ürek'ten 'evde kal' mesajı
(Görüntülü) Evden çıkamayınca polisi aradı, kardeşinin doğum günü pastayla kutlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evden çıkamayınca polisi aradı, ...
(Görüntülü) Silopi'de gönüllüler günde 5 bin maske üretiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Silopi'de gönüllüler günde 5 bin maske ...
Evden çıkamayınca polisi aradı, kardeşinin doğum günü pastayla kutlandı
YEREL HABERLER Evden çıkamayınca polisi aradı, kardeşinin doğum günü ...
(Görüntülü) Koronavirüsü yenen 11 aylık Özgür bebek, alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüsü yenen 11 aylık Özgür bebek, ...
8 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşinin doğum günü için polisten pasta istedi
YEREL HABERLER 8 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşinin doğum günü ...
Silopi'de gönüllüler günde 5 bin maske üretiyor
YEREL HABERLER Silopi'de gönüllüler günde 5 bin maske üretiyor
(Görüntülü) Taburcu olan hastaya kaymakam özel araç tahsis etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Taburcu olan hastaya kaymakam özel araç ...
Koronavirüsü yenen 11 aylık Özgür bebek, alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen 11 aylık Özgür bebek, alkışlarla ...
Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Uçaş aile hekimleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Uçaş aile hekimleri ...
Korona virüsü yenen 11 aylık Özgür bebek alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER Korona virüsü yenen 11 aylık Özgür bebek alkışlarla ...
Tarihi Kırmızı Medresede restorasyon çalışması
YEREL HABERLER Tarihi Kırmızı Medresede restorasyon çalışması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X