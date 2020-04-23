Silopili çocuklar 23 Nisan'ı kliple kutladı

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<br>Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ(Şırnak), (DHA) ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı için hazırladığı klip, sosyal medyada ilgi gördü.<br>Silopi'de koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde hazırladıkları kliple kutladı. Velilerinin çektiği klipte yer alan çocuklar, ellerinde Türk bayrağıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şiir ve İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı. Sosyal medyada paylaşılan klip, büyük beğeni topladı. <br> DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN<br>2020-04-23 13:03:16<br>

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