Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Anmal Beytüşşebap'ta sağlık çalışanları ile bir araya geldi

SağlıkSen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabgatullah Anmal, Beytüşşebap’ta görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Anmal, beraberindekilerle birlikte Beytüşşebap’ta görevli sağlık çalışanları ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Anmal ve beraberindekiler daha sonra Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik’i makamında ziyaret etti. Kaymakam Pendik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Dünyayı etkisi altına olan korona virüs ile mücadelede sağlık çalışanlarımızın olağanüstü çalışmaları bizleri gururlandırıyor. Biz idareciler olarak onların gösterdiği başarıları takdirle karşılarken onlar için gerekli olan koruyucu ekipmanlar ve benzeri ihtiyaçları imkanlarımız dahilinde yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü bu mücadele hepimizin topyekun koordineli bir şekilde çalışması gerekiyor. Bu anlamda kutsal bir görev üstelenen sağlık çalışanlarımıza başarılar diler, sendika yöneticilerine de yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Anmal ise Türkiye’nin korona virüs ile mücadelede dünyaya örnek teşkil eden başarıları ile milletçe övündüklerini söyledi. Anmal, “Bu başarının mimarı, kahramanlar şüphesiz tüm sağlık çalışanlarımızdır. Sağlık çalışanlarının çalışma şartları ve koruyucu ekipmanları konusunda aksaklıklar nadiren de yaşanmış olsa bir bu aksaklıklar kısa sürede giderilerek sağlıkçıların daha güvenli bir şekilde görev yapması sağlandı. Bu anlamda salgının ortaya çıkması ile birlikte maske ve siperlik üreterek sağlıkçılara ivedi bir şekilde ulaştıran değerli kaymakamımıza teşkilatımız adına teşekkür eder görevinde de başarılar dileriz” diye konuştu.

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