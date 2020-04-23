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Şırnak tek yürek oldu Sağlık çalışanları hastanelerde, vatandaşlar da balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu

İHA

– Şırnak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla sağlık çalışanları hastane önlerinde, vatandaşlar da balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Şırnak tek yürek oldu Sağlık çalışanları hastanelerde, vatandaşlar da balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu

– Şırnak’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla sağlık çalışanları hastane önlerinde, vatandaşlar da balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu.
Şırnak Devlet Hastanesi sağlık personelleri Türkiye genelinde okunan İstiklal Marşı'na hastaneden katıldı. Şırnak merkez, Cizre, Silopi, İdil, Beytüşşebap, Güçlükonak ve Uludere ilçelerindeki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları hastanelerin acil servislerin önüne çıkarak, İstiklal Marşı okudu.
Şırnak İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük ve Şırnak Devlet hastanesi çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla tüm vatandaşlar balkonlardan okunan İstiklal Marşına hastaneden katıldı. Açtıkları bayrakla İstiklal Marşı'nı seslendiren çalışanlar marşın ardından İl Müdürü Başıbüyük çocuklara hitaben, “Çocuklar Şırnak il Sağlık olarak, Şırnak’ta tüm sağlık personelleri olarak sizler için dışarıdayız. Bu salgın süresince sizlerin evde kalmalarını rica ediyoruz. Bu vesileyle tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.
Şırnak’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl kutlamaları korona virüs salgınından dolayı evlerde coşkuyla kutlandı. Şırnak Yeni Mahalle TOKİ konutlarında 23 Nisan coşkusu ise renkli görüntülere sahne oldu. Türk bayraklarıyla balkonlarına çıkan vatandaşlar tüm Türkiye'de olduğu gibi Şırnak’ta da saat 21.00 İstiklal Marşı'nın okuyarak 23 Nisan kutlamalarını başlattı. Şırnaklılar çocuklarıyla birlikte ellerindeki bayrakları sallayarak, İstiklal Marşı’nı okudular. Balkonlarına çocuklarıyla birlikte çıkan vatandaşlar gönüllerince 23 Nisan coşkusunu yaşadılar. Gece geç saatlere kadar süren kutlamalarda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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