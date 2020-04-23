Şırnak, 23 Nisan'da tek yürek oldu

<br>Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Şırnak da saat 21.00'da tek yürek oldu. <br>Şırnak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında saat 21.00'i gösterince tek yürek oldu. Koronavirüs salgınında özveriyle mücadele sağlık çalışanları görev yaptıkları Şırnak Devlet Hastanesi önünde ellerindeki Türk bayrağıyla İstiklal Marşı okuyup, 'Biz sağlıkçılar olarak sizler için sahadayız, sizler evinizde kalarak bize destek olun' mesajını ilettiler. Kent sakinleri ise soğuk havaya rağmen pencere ve balkonlarına çıkarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı. DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN<br>2020-04-23 22:57:43<br>

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