Şırnak’ta arıcılar ihtiyaç sahibi ailelere bal dağıttı

Detaylar belli oldu! O para için kimler başvurabilir?

Şırnak’ın Uludere ilçesinde arıcılar, yaklaşık 200 kilogramlık balı ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Ramazan ayının başlaması ile birlikte Uludere’de bal üreticileri, ihtiyaç sahiplerine verilmesi için yaklaşık 200 kilogramlık balı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti. Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ihtiyaç sahiplerini belirleyerek kendilerine ulaştırdı.

Uludere Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, arıcıların bu davranışlarından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek ihtiyaç sahibi tüm aileler adına kendilerine teşekkür ettiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.