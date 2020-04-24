<br>Gianni Infantino: FIFA'nın görevi, acil ihtiyaçlarla karşı karşıya kalanları desteklemektirİSTANBUL (DHA) FIFA, 211 üye ülkenin futbol federasyonlarına toplamda 150 milyon Dolar'lık finansal destekte bulunacağını açıkladı.<br>UEFA'nın ardından FIFA da koronavirüs salgını nedeniyle maddi sıkıntılar yaşayan ülke federasyonlarına destek verme kararı aldı. FIFA'dan yapılan açıklamada, 211 üye ülkenin federasyonlarına toplamda 150 milyon Dolar'lık bir destek verileceği kaydedildi.<br>INFANTINO: FIFA'NIN GÖREVİ, ACİL İHTİYAÇLARLA KARŞI KARŞIYA KALANLARI DESTEKLEMEKTİR<br>FIFA Başkanı Gianni Infantino konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Pandemi tüm futbol topluluğu için benzeri görülmemiş zorluklara neden oldu ve dünya futbolunun yönetim organı olan FIFA'nın görevi, acil ihtiyaçlarla karşı karşıya kalanları desteklemektir. Ciddi finansal sıkıntılar yaşayan üye derneklerimize derhal finansal yardım sağlıyoruz. Bu, tüm futbol topluluğundaki acil durumlara cevap vermek için geliştirdiğimiz kapsamlı bir finansal yardım planının ilk adımıdır. Paydaşlarımızla birlikte kayıpları değerlendiriyoruz ve en uygun ve etkili araçlar üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Şırnak <br>2020-04-24 18:39:51<br>

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