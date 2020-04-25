Droneyi görüp içeri kaçan çocuklar, Türk bayrağı ile geri döndü Şırnak'ın Uludere ilçesinde evlerinin balkonunda oynayan çocuklar, yanlarından geçen droneyi gördükten sonra içeri kaçtı Bir süre sonra tekrar balkona çıkan çocuklar ellerindeki Türk bayrakları ile poz verdi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutlayan çocuklar, yanlarından geçen droneyi görünce içeri kaçtı. Bir süre sonra tekrar gelen çocuklar açtıkları Türk bayrağı ile poz verdi.

Uludere ilçesinde akşam saatlerinde kadar kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilginç bir an yaşandı. Uludere'de bir vatandaş, kutlamaları havadan çekmek için drone kaldırdı. Bu sırada bir evin balkonunda kutlamalara dahil olan çocuklar, droneyi görünce korkup içeri kaçtı. Aile bireylerinin dronenin ne olduğu belirtmeleri üzerine tekrar balkona çıkan çocuklar, açtıkları Türk bayrakları ile poz verip kutlamalarına kaldıkları yerden devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.