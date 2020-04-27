Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı

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Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 7 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY’e yönelik operasyonda toplam 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'Ü çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, 1 şüpheli ilgili birimine teslim edildi. 1 şüphelinin karantina işlemlerinin devam ederken 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda terör suçundan 1 şüpheli şahıs gözaltına alındığı ve karantina işlemleri için ilgili birimlere teslim edildiği kaydedildi.

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