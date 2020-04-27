Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 11 gözaltı

<br>Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılara yönelik 20-26 Nisan tarihlerinde bir dizi operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 6 gram metamfetamin, tabanca, 6 fişek, şarjör, hassas terazi, gümrük kaçağı 380 paket kaçak sigara ele geçirilerek, 11 şüpheli gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN<br>2020-04-27 12:52:37<br>
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