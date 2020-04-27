Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı

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<br>Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK ile FETÖ mensuplarına yönelik kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda PKK şüphelisi 4, FETÖ şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı. <br>Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanırken, 4'ü ise serbest bırakıldı. 2 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN<br>2020-04-27 13:03:40<br>

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