Şırnak'ta yıldırımın düşmesi sonucu 10 keçi telef oldu

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Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Bağlıca köyünde yıldırım düşmesi sonucu 10 keçi telef oldu.

İlçede dün etkili olan sağanak yağış sırasında besici Ubeyd Fakhan, hayvanlarını Bağlıca köyündeki mezrada otlatmaya çıkarttı. Fakhan, hayvanlarını yağmurdan korumak için bir ağacın altında toplamaya çalıştı. Fakhan, diğer hayvanlarını da almaya giderken ağaca yıldırım düşmesi sonucu 10 keçi telef oldu.

Fakhan olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu.

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