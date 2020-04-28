Göçmen kuşlar, muhtarın evini 7 yıldır 'yazlık evi' olarak kullanıyor

<br>Emin BAL/ULUDERE (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde, Yıldız Mahallesi Muhtarı Serdar Bulut'un evinin tavanına 7 yıl önce göçmen kuşları yuva yaptı. Her yıl ilkbaharda Bulut´un evine gelen kuşlar, yaz mevsimini burada geçiriyor.<br>Uludere ilçesi Şenoba beldesine bağlı Yıldız Mahallesi Muhtarı Serdar Bulut'un evinin tavanına 7 yıl önce göçmen kuşlar yuva yaptı. Göçmen kuşlar, çamurdan ustaca yaptıkları mühendislik harikası yuvayı 7 yıldır aralıksız kullanıyor. İlkbahardan gelip, sonbaharda ayrılan göçmen kuşlar, Bulut ailesinin vazgeçilmezleri oldu. Göçmen kuşlarını ailenin bir parçası olarak gördüklerini anlatan muhtar Bulut, "Evimizin ortasına yuvasını çamurdan yapan göçmen kuşlar artık ailemizden biri olmuş. Ailecek onları çok seviyoruz" dedi.<br>'ARTIK AİLEMİZDEN BİRİ OLMUŞ'<br>Ailece kuşlarla yaşamaya alıştıklarını belirten Bulut, "Göçmen kuşlar, 2013 yılında evimizin tavanında yuva kurdu. İlkbaharda gelip, sonbahara kadar evimizde yaşıyorlar. Allah'ın yaratığı muhteşem bu kuş, merhamet duygusu gösteren ve sevgi gören yerlerde yuvasını yaparmış. Evimizin tavanında yuvasını çamurdan yapan bu güzel kanatlı hayvan artık ailemizden biri olmuş. Çocuklarım olsun, eşim olsun hepsi çok seviyoruz. O kadar alışmışız ki birbirimize, bizden hiç kaçmıyor, ürkmüyor. Omzumuza bile konuyor bazen" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Uludere EMİN BAL<br>2020-04-28 08:28:17<br>

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