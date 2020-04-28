Silopi'de, Osmanlı'nın 'zimem' geleneği yaşatılıyor

<br>Mehmet Selim YALÇIN/ŞIRNAK, (DHA) ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde iş insanları, Osmanlı döneminden 'zimem' geleneğini uygulayarak, fırın ve bakkallara ait veresiye defterlerindeki 14 bin liralık borcu ödedi.<br>Silopi'de, Osmanlı döneminde uygulanan, zenginlerin esnaftan veresiye defterini alarak, ihtiyaç sahiplerinin borcunu ödemesi olarak bilinen 'zimem' geleneği yaşatılıyor. Ramazan dolayısıyla Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak İl Başkanı Yusuf Bilin ve beraberindeki dernek üyeleri, Konutlar, Nuh ve Başak mahallelerindeki 3 bakkal ile Yenişehir Mahallesi'ndeki fırına rastgele girerek, veresiye defterlerindeki toplam 14 bin liralık borcu ödedi. Girdikleri iş yerlerinde veresiye defterlerindeki borçların hesaplanmasının ardından bu defteri alan iş insanları, hem işletmecileri hem de mahalleliyi sevindirdi.<br>MÜSİAD Şırnak İl Başkanı Bilin, ihtiyaç sahiplerine destek olmak için böyle bir girişimde bulunduklarını belirterek, "Rastgele girdiğimiz iş yerinde borç defterlerini kapatıyoruz. Defterlerde 1 yıldan fazladır borcunu ödemeyen mahalle sakinleri vardı. Onların borçlarını Allah'ın izni ile kapatıyoruz" dedi.<br>Başak Mahallesi'nde bakkal işleten Gülşah Murtoğan da mahallede borcunu ödeyemeyen birçok müşterisinin olduğunu dile getirerek, borçları kapatan iş insanlarına teşekkür etti.<br> DHA-Genel Türkiye-Şırnak Mehmet Selim YALÇIN<br>2020-04-28 12:23:43<br>

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