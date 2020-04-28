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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Diyanet-Sen Şırnak Şubesinden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a destek

İHA

DiyanetSen Şırnak Şube Başkanı Süleyman Çanga, cuma hutbesinde Kur'anı Kerim'den okuduğu ayetler nedeni ile hakkında suç duyurusunda bulunulan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdiklerini açıkladı.

Diyanet-Sen Şırnak Şubesinden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a destek

DiyanetSen Şırnak Şube Başkanı Süleyman Çanga, cuma hutbesinde Kur'anı Kerim'den okuduğu ayetler nedeni ile hakkında suç duyurusunda bulunulan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdiklerini açıkladı.
DiyanetSen Şırnak Şube Başkanı Süleyman Çanga Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye'nin en köklü ve saygın kuruluşlarından birisi olduğunu söyledi. Çarga, "Prof. Dr. Erbaş’ın cuma hutbesinde İslam’ın en temel yasaklarından birisi olan zina ve eş cinselliğin Kur’anda lanetlendiğini söylemesinden dolayı sözde İnsan Hakları Derneği tarafından suç duyurusunda bulunulmasını kınıyor, Diyanet İşleri Başkanımızın yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. DiyanetSen olarak dün olduğu gibi bugün de ümmet coğrafyasına hizmet eden, mazlumların, çaresizlerin imdadına yetişen, iman ve hakikat ölçülerini her alanda ve herkese hatırlatmaya çalışan diyanetimize ve onun saygıdeğer başkanına yapılan acımasız saldırılara karşı olduğumuzu tek dil ve söylemle dünyaya haykırıyoruz. İslam’ın en temel yasaklarından olan zina ve eşcinselliğin Kur’an’da lanetlendiğini Diyanet İşleri Başkanımız söylemeyecek de kim söyleyecek. Zinanın ve eşcinselliğin zararları ortadayken insan hakları bahane edilerek bunun söylenmesine bile tahammül edilememesi neyin şımarıklığı ve azgınlığıdır. Herkes tarafından bilinmektedir ki sigara sağlığa zararlıdır. Birilerinin sigara içmesi sigaranın sağlığa zararlı olduğu gerçeğini değiştirmez. Sigara sağlığa zararsızdır da diyemezler. Zinanın eşcinselliğin ferdi ve toplumsal zararları ortadayken birileri zina yapıyor diye bunu normal görmemizi bizden kimse beklemesin. Kanunda bu yaptığınız suç olmaya bilir ancak bunun zararları ortadayken siz rahatsız oluyorsunuz diye başımızı kuma gömmeyeceğiz Zina ve eş cinselliğin ferdi ve toplumsal zararları ortadayken bazı sözleşmelerle bunların suç olmaktan çıkarılması ve ülkemizin de bu sözleşmelere taraf olmasının toplumda onarılması zor zararlar açacaktır” dedi.

"Diyanet ümmet coğrafyası için tek umuttur"
Diyanetin ümmet coğrafyası için tek umut olduğunun altını çizen Çanga, “Bu umut biterse dünya coğrafyasındaki mazlumlar çaresizliğe itilir. Vicdan yoksunu, inanç yoksunu bir millet olmaya doğru adım adım kayarız. Ne refahtan bahseden bir millet oluruz ne de ezanı Kur’anı dinleyebilen bir millet oluruz. Bağımsızlığımızın sembolleri tek tek ellerimizden kayar gider. Türkiye adına aydınlık yarınlardan bahsedebilmek için bizim bir ve bütün olmamız gerekir. Dillerinden kin dökülenlerin Diyanet’e dair tek bir olumlu cümle kurmayanların Diyanet’in kucaklayıcı, yapıcı, aydınlatıcı ve aydınlık yüzünü görmeleri de imkansızdır. Vatanlarını yabancılara şikayet edenler bilmelidir ki vatanlarını yaşanmaz bilenler, vatanlarını yaşanmaz kılanlardır” diye konuştu.
Dönem dönem asılsız bahanelerle Diyanet İşleri Başkanlığı ve başkanlarının yıpratılmaya çalışıldığını aktaran Çanga, “Sözde İnsan Hakları Derneğinin bu kişilerin avukatlığını yaparak Diyanet İşleri Başkanımız hakkında suç duyurusunda bulunmasını kınıyor sonuna kadar Diyanet İşleri Başkanımızın yanında olduğumuzun bilinmesi istiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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