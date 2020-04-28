Cizre’de vatandaşlara korona virüs ile mücadele kapsamında broşür dağıtıldı

– Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri tarafından vatandaşlara, korona virüs ile mücadele kapsamında broşür dağıtıldı.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Ekipleri hem sosyal mesafenin korunması hem de virüsün yayılmasını engellemek için park, bahçelerde bulunan vatandaşlara broşür dağıttı. Cizre’de polis ekipleri zırhlı araçlarla, mahalle, cadde ve sokakları gezerek vatandaşlara hem sosyal mesafenin korunması hem de evde kal çağrılarını sürdürmeye devam ederken, Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri de Dicle Nehri kenarındaki parklarda bulunan vatandaşları korona virüse karşı bilgilendirip, alınması gereken önlemlerle ilgili broşürler dağıttı.

Polis araçlarından yapılan anonslarda “Kıymetli vatandaşlarımız, korona virüsle mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve tedbirlere hep birlikte uymaya devam edelim” ifadelerine yer verildi.

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