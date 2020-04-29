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Beytüşşebap'a 3 milyonluk kaplıca yatırımı Kato Dağı eteklerine kaplıca yapılması için çalışmalara başlandı

İHA

Beytüşşebap'a 3 milyonluk kaplıca yatırımı Kato Dağı eteklerine kaplıca yapılması için çalışmalara başlandı

– Terörün kökünün kazınıp bölge halkının huzura kavuşmasıyla birlikte Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı eteklerine 3 milyon liralık tatil köyü yapımına başlandı.
Teröristlerin ikinci kandil olarak adlandırdığı Kato Dağı eteklerine huzurun gelmesiyle birlikte tatil köyü inşa edilecek. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Kato Dağı eteklerindeki Ilıcak köyündeki Zümrüt kaplıcalarının ihalesi yapıldı. Eski harabe binalar yıkılıp yerine modern tatil köyü inşa edilecek. Bir zamanlar lüks bir oteli bile olan kaplıcayı basıp binaları yakan teröristler, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde bölgeden temizlenince yatırımlar hız kazandı. 3 milyonluk dev bir yatırımla Kato Dağı eteklerindeki şifalı Zümrüt kaplıcaları turizme kazandırılıyor. Kaplıcanın ihalesinin yapılmasının ardından iş makineleri eski binaları yıkmaya başladı. Yerine modern bir tatil köyü yapılaması planlan köyün kaderi yatırımlar sayesinde değişecek.

“Kato dağı artık terörle değil, tatil köyü olarak anılacak”
Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, tatil köyünün hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi. Kaymakam Pendik, “Beytüşşebap hakikatten büyük bir potansiyeli olan bir ilçemiz. Turizm açısından ve diğer doğal kaynaklar açısından, Zümrüt kaplıcası da bu potansiyellerden biri. Geçmiş yıllarda burada bir tesis yapılmış ve bu kaplıca işletiliyordu. Vatandaşlarımız da gidiyordu lakin terör belası ortaya çıktığında bölücü terör örgütü tarafından yakılıp yıkıldı. Vatandaşlarımız ilkel haliyle gidiyordu. Buraya bir proje yapıldı. Bizden önceki kaymakamlar da sürekli projelendirmiş ancak bir türlü ekonomik nedenler yüzünden yapılamamıştı. Biz göreve geldiğimizde bunu nasıl yapabiliriz düşünürken şimdiki valimiz Ali Hamza Pehlivan yeni göreve başlamıştı, ona arz ettik. Belediye Başkanımız habip Aşan yeni seçilmişti. Onunla da fikir birliği yaptık. Neticede Dicle Kalkınma Ajansının desteği üzerine 1 buçuk milyon il özel idaresinin destek taahhüdü ve 1 buçuk milyonda Beytüşşebap belediye destek taahhüdü nü alarak projeyi uygulanabilir hale getirdik. Şu an ki projenin yeni hali tatil köyü olarak dizayn edildi. Projeyi Belediye Başkanımız Habip Aşan kendi bütçesiyle yaptı. Çok yakın zamanda ihalesi yapıldı, en kısa zamanda hizmete açılacak. Kato Dağı etekleri artık terörle anılan bir yer değil de tatil köyü olarak anılacaktır, şimdiden hayırlı olsun” dedi.
Ilıcak köyü muhtarı Şehmus Abi ise yıllardır kaplıcanın yapılmasının hayalini kurduklarını söyledi. Abi, “Çok şükür proje onaylandı. Şimdi köyümüzde tatil köyü yapılacak zümrüt kaplıcaları modern bir yer haline gelecek. Yıkım işleri başladı, en kısa zamanda açılışı olacaktır. Emeği geçen valimize, kaymakamımıza, belediye başkanımıza çok teşekkür ederim” dedi.

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