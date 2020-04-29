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Şırnak'ta 68 yaşındaki hasta kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu

İHA

Şırnak'ta kalın bağırsağında kitle olan kanser hastası 68 yaşındaki Hadice Öklü, yapılan kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Şırnak'ta 68 yaşındaki hasta kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu

Şırnak'ta kalın bağırsağında kitle olan kanser hastası 68 yaşındaki Hadice Öklü, yapılan kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.
Şırnak Devlet Hastanesinde kalın bağırsağında kitle olan Hadice Öklü, 3 saat süren kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu. İdil ilçesi Teke köyünde bir hafta önce büyük tuvaletinde kanama gören Öklü, İdil Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tetkikte kalın bağırsak kanseri teşhisi konulan Öklü’ye genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Can Akgün ve ekibi tarafından kapalı bağırsak ameliyatı yapıldı. Bir haftalık tedavinin ardından taburcu olan Öklü’yü doktor ekibi son muayenenin ardından evine uğurladı. Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Öklü, ameliyatı gerçekleştiren doktor ve ekibine teşekkür etti.
Öklü’nün eşi Mehmet Şerif Öklü bir hafta önce eşinin artan şikayetleri üzerine İdil’de doktora gittiklerini ambulansla sevk ettikleri Şırnak’ta ameliyat edildiğini anlattı. Öklü, "Hocamız ilk günden bu yana eşimle çok yakından ilgilendi. Ameliyatını gerçekleştirdi artık o eski ağrıları kalmadı. Allah razı olsun kendisinden çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Op. Dr. Can Akgün hastanın büyük tuvaletinde kan görmesi şikayetiyle geldiğini yapılan endoskopik incelemeler ve radyolojik görüntülerle kalın bağırsağında kitle olmasıyla kapalı ameliyat yapıldığını aktardı. Bu tür hastalıkların tedavilerinin genellikle üçüncü basamak hastanelerde uygulandığını ifade eden Op. Dr. Akgün, "Hastamız büyük tuvaletinde kan görmesi ve genel durum düşkünlüğü nedeniyle hastanemize başvurdu. Hastanemizde yapılan endoskopik incelemeler ve radyolojik görüntülemeler soncunda kalın bağırsağında kanamaya neden olan ve bağırsağında neredeyse tıkayacak seviyeye gelecek büyüklükte bir kitle saplanması üzerine bir tedavi gerekliliği ortaya çıktı. Bu tür hastalıklardaki tedaviler genelde üçüncü basamak dediğimiz büyük hastanelerde uygulanan ve başarılı bir ekip çalışması sonucunda gerçekleştirilebilen ameliyattı. O yüzden hastanın tedavi planlamasında meslektaşlarım genel cerrahi uzmanı Özhan Albayrak, anestezi uzmanları Kamuran Uluç, Orçun Sercan’la beraber hastanın ameliyat planlamasını yaptıktan sonra kapalı yöntemle kalın bağırsak kanseri ameliyatını gerçekleştirdik. Yaklaşık 3 saat süren başarılı bir cerrahi ameliyat sonrasında servisteki takip sürecinin sonuna geldik. Bu tarz ameliyatlar bir ekip olmadan başarılacak işler değildir. Bu ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirmemizde yardımcı olan ekibime ve hastane çalışanlarına teşekkür ederim" diye konuştu.

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