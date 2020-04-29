(Görüntülü) Teröristlerin yaktığı kaplıca, 3 milyon liralık yatırımla yeniden açılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Teröristlerin yaktığı kaplıca, 3 milyon liralık yatırımla yeniden açılacak

DHA

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yaktığı Kato Dağı'nda bulunan Zümrüt Kaplıcası, 3 milyon liralık yatırımla tekrar açılacak. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, "Kato Dağı etekleri artık terörle değil tatil köyüyle anılacak" dedi.  Beytüşşebap ilçesinde Kato Dağı'nda bulunan Zümrüt Kaplıcası'ndaki tesis, 1990'lı yıllarda PKK'lı teröristler tarafından ateşe verilerek, kullanılamaz hale getirildi. Bünyesindeki otel ve birçok sosyal alanın teröristlerce ateşe verilmesiyle Zümrüt Kaplıcası'nın kapıları, uzun yıllar açılamadı. Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamının...

(Görüntülü) Teröristlerin yaktığı kaplıca, 3 milyon liralık yatırımla yeniden açılacak

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yaktığı Kato Dağı'nda bulunan Zümrüt Kaplıcası, 3 milyon liralık yatırımla tekrar açılacak. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, "Kato Dağı etekleri artık terörle değil tatil köyüyle anılacak" dedi. <br>Beytüşşebap ilçesinde Kato Dağı'nda bulunan Zümrüt Kaplıcası'ndaki tesis, 1990'lı yıllarda PKK'lı teröristler tarafından ateşe verilerek, kullanılamaz hale getirildi. Bünyesindeki otel ve birçok sosyal alanın teröristlerce ateşe verilmesiyle Zümrüt Kaplıcası'nın kapıları, uzun yıllar açılamadı. Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamının ardından Dicle Kalkınma Ajansı, Beytüşşebap Kaymakamlığı ile Beytüşşebap Belediyesi tarafından Zümrüt Kaplıcası'nın yeniden turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. <br>'KATO DAĞI, TERÖRLE DEĞİL TATİL KÖYÜYLE ANILACAK'<br>Zümrüt Kaplıcası'nı 3 milyon liralık yatırımla tekrar hizmete açacaklarını anlatan Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, kaplıca tatil köyünün de kurulacağını söyledi. Kaymakam Pendik, "Beytüşşebap ilçemiz turizm ve doğal kaynaklar açısından büyük potansiyele sahip. Zümrüt Kaplıcası da bu potansiyellerden biridir. Geçmiş yıllarda burada bir tesis yapılmıştı. Lakin terör belası ortaya çıktığında bölücü terör örgütü tarafından yakılıp yıkıldı. Vatandaşlarımız ilkel haliyle gidiyordu. Göreve geldiğimizde burayı nasıl hizmete açabiliriz, diye çalışma başlattık. Valimiz Ali Hamza Pehlivan yeni göreve başlamıştı, ona arz ettik. Belediye Başkanımız Habip Aşan yeni seçilmişti. Onunla da fikir birliği yaptık. Neticede Dicle Kalkınma Ajansı'nın da desteğiyle 3 milyon lira bütçe ayırdık. Çok yakın zamanda ihalesi yapıldı, en kısa zamanda hizmete açılacak. Kato Dağı etekleri artık terörle anılan bir yer değil de tatil köyü olarak anılacaktır, şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Şırnak <br>2020-04-29 21:44:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'ta 68 yaşındaki hasta kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Şırnak'ta 68 yaşındaki hasta kapalı ameliyatla ...
Teröristlerin yaktığı kaplıca, 3 milyon liralık yatırımla yeniden açılacak
YEREL HABERLER Teröristlerin yaktığı kaplıca, 3 milyon liralık ...
Şırnak'ta çiçek açan elma ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Şırnak'ta çiçek açan elma ağaçları kartpostallık ...
Beytüşşebap'a 3 milyonluk kaplıca yatırımı Kato Dağı eteklerine kaplıca yapılması için çalışmalara başlandı
YEREL HABERLER Beytüşşebap'a 3 milyonluk kaplıca yatırımı Kato Dağı ...
Cizre’de vatandaşlara korona virüs ile mücadele kapsamında broşür dağıtıldı
YEREL HABERLER Cizre’de vatandaşlara korona virüs ile mücadele ...
Diyanet-Sen Şırnak Şubesinden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a destek
YEREL HABERLER Diyanet-Sen Şırnak Şubesinden Diyanet İşleri Başkanı ...
(Görüntülü) Silopi'de, Osmanlı'nın 'zimem' geleneği yaşatılıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Silopi'de, Osmanlı'nın 'zimem' geleneği ...
Model Karzan Ibrahim Shingaly: "Kısıtlı günlerimizi kitap okumak ile geçirelim"
YEREL HABERLER Model Karzan Ibrahim Shingaly: "Kısıtlı günlerimizi ...
Silopi'de, Osmanlı'nın 'zimem' geleneği yaşatılıyor
YEREL HABERLER Silopi'de, Osmanlı'nın 'zimem' geleneği yaşatılıyor
Fideleri zarar görmesin diye pet şişelerle koruyor Şırnak'ın Uludere ilçesinde çiftçi, tarlasına ektiği fidelerin doludan zarar görmemesi için etrafına pet şişe yerleştirdi
YEREL HABERLER Fideleri zarar görmesin diye pet şişelerle ...
Göçmen kuşlar, muhtarın evini 7 yıldır 'yazlık evi' olarak kullanıyor
YEREL HABERLER Göçmen kuşlar, muhtarın evini 7 yıldır 'yazlık evi' ...
Şırnak'ta yıldırımın düşmesi sonucu 10 keçi telef oldu
YEREL HABERLER Şırnak'ta yıldırımın düşmesi sonucu 10 keçi telef ...
Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 11 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 11 gözaltı
Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 11 gözaltı
(Görüntülü)Teröristlerin tahrip ettiği sağlık merkezi için sosyal mesafeli imza kampanyası
YEREL HABERLER (Görüntülü)Teröristlerin tahrip ettiği sağlık merkezi ...
Evin ortasına çamurdan yuva yapan kuşlar 7 yıldır burada yaşıyor Şırnak’ın Uludere ilçesinde Serdar Bulut’un evinin salonuna kuşlar yaklaşık 7 yıl önce çamurdan yuva yaptı 7 yıldır her ilkbaharda yuvalarına gelen kuşlar eve ya ana kapıdan ya da açık pencereden giriyor
YEREL HABERLER Evin ortasına çamurdan yuva yapan kuşlar 7 yıldır ...
Teröristlerin tahrip ettiği sağlık merkezi için sosyal mesafeli imza kampanyası
YEREL HABERLER Teröristlerin tahrip ettiği sağlık merkezi için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X