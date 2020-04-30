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Sağlık-Sen Şırnak Şubesi sağlık çalışanları ile bir araya gelmeye devam ediyor

İHA

SağlıkSen Şırnak Şube Başkanlığı korona virüs salgını ile mücadele eden sağlıkçılarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Sağlık-Sen Şırnak Şubesi sağlık çalışanları ile bir araya gelmeye devam ediyor

SağlıkSen Şırnak Şube Başkanlığı korona virüs salgını ile mücadele eden sağlıkçılarla bir araya gelmeye devam ediyor.
SağlıkSen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal salgın önlemleri çerçevesinde toplantı ve benzeri organizasyonlarla bir araya gelemedikleri sağlık çalışanlarını çalıştıkları kurumlarda ziyaret ederek, sahada çalışma koşullarını yerinde gözleme fırsatı bulduklarını söyledi. Uludere Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarını ziyaret ederek personellerin Türkiye'nin her köşesinde cansiperane korona virüs ile azimli ve kararlı mücadelelerini yerinde görme fırsatını yakaladıklarını belirten Anmal, "Dünyada büyük tahribatlara yol açan bu virüs Allah’a çok şükür ülkemizdeki sağlık altyapısı ve kahraman sağlıkçıların cansiperane mücadeleleri azalıyor. Bu mücadeleleri ve öncü savaş birliği olan sağlık çalışanlarının devlet büyüklerimizden beklentileri büyüktür. Bu beklentileri karşılıksız kalmamalıdır ve biran önce sağlık çalışanların beklentisini karşılayacak bir döner sermaye yönetmenliğinin yeniden yapılması gerekmektedir. Çünkü biz sağlık çalışanları olarak bu virüsü yeneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın yalnız adaletsiz döner sermaye yönetmeliğinde biran önce düzeltmemiz gerekiyor. Bizler görevimiz olan sağlık hizmeti sunumunda her türlü fedakarlığı yapıyor ve yapmaya devam ederken yetkililerden de döner sermaye adaletsizliğin giderilmesini umut ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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