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Cizre Belediyesi mikronsis aracı ile cadde ve sokakları dezenfekte ediyor

İHA

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi korona virüs salgınına karşı verilen mücadele çerçevesinde sürdürdüğü dezenfektan çalışmalarına yeni sistem araçlarla devam ediyor.

Cizre Belediyesi mikronsis aracı ile cadde ve sokakları dezenfekte ediyor

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi korona virüs salgınına karşı verilen mücadele çerçevesinde sürdürdüğü dezenfektan çalışmalarına yeni sistem araçlarla devam ediyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mikronsis aracı ile ilçe genelindeki cadde ve sokakları dezenfekte ediyor. 7 adet pervane sistemi bulunan araç, mikron nozul ve pervaneler aracılığıyla dezenfektan karışımını 30 metre mesafeli bir alana püskürtüyor. Korona virüs salgını sona erene kadar her gün dezenfekte işleminin devam edeceğin belirten Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, "İlçemizde cadde ve sokaklarda genel hijyenin sağlanması için mikronsis dezenfeksiyon makinesini hizmete sunduk. Araçlarımız gece gündüz durmadan çalışarak cadde ve sokaklarımızı virüslerden temizleyecek. Hemşehrimizin sağlığı her şeyden önemli. Korona virüs salgını ortadan kalkana kadar da çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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