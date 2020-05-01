Şırnak'ta zabıtanın, başıboş inekleri toplama mesaisi

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<br>Mehmet Selim YALÇIN/CİZRE (Şırnak), (DHA) ŞIRNAK´ın Cizre ilçesinde zabıta ekipleri, trafikte tehlike oluşturan başıboş inekleri toplarken, kaçmaları nedeniyle zor anlar yaşadı.<br>Cizre Belediyesi bünyesindeki zabıta ekipleri, ilçe genelinde, trafikte tehlike oluşturan başıboş inekleri toplamak için çalışma başlattı. Cadde ve sokaklarda inek kovalayan ekipler, zor anlar yaşadı. Kaçan ineklerin yakalanması için her yöntem denendi. Uzun uğraşlar sonucu yakalanamayan bazı inekler, uyuşturuldu. Zabıta ekipleri, ilçe genelinde topladığı 50 ineği, kamyonetle Cizre Belediyesi'ne ait hayvan pazarına götürdü. <br>İnek sahiplerine cezai işlem uygulandığını anlatan Cizre Belediyesi Zabıta Müdürü Cihan Sezai, hayvanların cadde ve sokaklara başıboş bırakılmaması konusunda uyarılarda bulundu. <br> DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Cizre Mehmet Selim YALÇIN<br>2020-05-01 12:37:48<br>

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