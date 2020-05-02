Osmanlı dönemine ait tarihi cami restore edilmeyi bekliyor

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Yeşilyuva köyünde bulunan Osmanlı dönemine ait Yeşilyuva Camii restore edilmeyi bekliyor.

Yapılış tarihi tam bilinmemekle birlikte Osmanlı döneminden itibaren hizmet veren Yeşilyuva Cami 1941 yılına kadar tabelasız kullanılırken, 1941 yılında tabela takıldı. Tabelasında cami kuruluş yılı olarak 1841 yazılı olan caminin duvarları taş ve yakılmış kireçten, tavanı ise kütükler ile toprak saman karışımı şeklinde yapılmış. Caminin kapısı çam ağacından yapılmış olup yapılış tarihinden günümüze hiç değiştirilmediği ve günümüzde de aynı kapının kullanıldığı belirtiliyor. Cami imamları ise genellikle Yeşilyuva camiinde eğitim görüp imamlıık derecesine ulaşanlardan seçiliyor. Yöre halkı 1841 tarihinden itibaren camide ibadetlerini gerçekleştiriyor. Yeşilyuva'ya yeni bir caminin yapılmasıyla tarihi cami artık kullanılmamaya başlandı. Bölgenin önemli tarihi yapılarından biri olan Osmanlı dönemine ait Yeşilyuva Cami bakımsız olmasından kaynaklı tehlike arz etmesinden dolayı artık kullanılmıyor.

Köy sakinlerinden Şivan Paksoy, ’’Tarihi camimizin tabelasında 1841 yazılmaktadır ama çok eski bir geçmişe sahiptir. Köyümüz yerleşim alanı olarak kullanıldığı ilk günlerinden beri bu cami yapılmıştır. Buda toplumumuzun dinine bağlı olduğunu gösteriyor.Camimiz çok eski bir geçmişe sahip olduğundan dolayı içinde sayısız ibadetler yapmış değerli din adamları çıkmış, sayısız insan Kuranı Kerim hatim etmiştir. Yaşlılarımızdan dedelerimizden aldığımız bilgiye göre Osmanlı döneminden gelen bir camidir. Eski ve bakımsız kalmasından kaynaklı şu an içinde ibadet yapılamamaktadır. Böyle tarihi bir geçmiş olan, sayısız din insanı yetiştiren camimizin değerli devlet büyüklerimiz veya hayırseverlerimiz tarafından restore edilmesini istiyoruz, çünkü böyle devam ederse yıkılıp yok olacak" diye konuştu.

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