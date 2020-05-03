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Halk ozanlarından 'evde kal' çağrısı

DHA

Mehmet Selim YALÇIN/CİZRE (Şırnak),(DHA)ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında tarihi kültüre sahip dengbejler (halk ozanı), belediyenin sosyal medya hesabından yapılan canlı yayınla ilçe halkına 'evde kal' mesajı verdi. Dengbej dinletisi, koronavirüs salgını bitene kadar devam edecek. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlar için yeni bir etkinlik başlattı. Kaymakam Sinanoğlu'nun tavsiyesiyse tarihi ve kültürel geçmişi olan dengbejler belediyenin sosyal medya hesabından canlı yayınla evlere konuk olmaya...

Halk ozanlarından 'evde kal' çağrısı

<br>Mehmet Selim YALÇIN/CİZRE (Şırnak),(DHA)ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında tarihi kültüre sahip dengbejler (halk ozanı), belediyenin sosyal medya hesabından yapılan canlı yayınla ilçe halkına 'evde kal' mesajı verdi. Dengbej dinletisi, koronavirüs salgını bitene kadar devam edecek.<br>Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlar için yeni bir etkinlik başlattı. Kaymakam Sinanoğlu'nun tavsiyesiyse tarihi ve kültürel geçmişi olan dengbejler belediyenin sosyal medya hesabından canlı yayınla evlere konuk olmaya başladı. İftardan sonra gerçekleştirilen canlı yayında dengbejler sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek eserlerini seslendiriyor. 'Evde kal' temalı dengbej dinletisi koronavirüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar her akşam saat 21.00'de yayınlanacak.<br>'EVDE KALIN BİZ DE SİZE HİZMET EDELİM<br>Mesut Ciziri olarak tanınan dengbej Mesut Nohutçu, "Kaymakam Bey'in tavsiyesi üzerine böyle bir çalışma yaptık. Büyük bir bela ile karşı karşıyayız. Rabbim bu hastalığı bütün insanların içinden kaldırsın. Evden çıkmayın. Bu önemli bir hastalıktır. Müziğimizle evlere misafir olacağız. Sosyal medyadan bizi izleyin, evde kalın biz de size hizmet edelim" dedi.<br>Koronavirüs nedeniyle müzikleriyle insanlara moral vereceklerini anlatan Mecit Çağırcı da amaçlarının insanları evde tutarak, yaptıkları müzikle de sıkıntılarını gidermek olduğunu söyledi. <br>DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Cizre Mehmet Selim YALÇIN<br>2020-05-03 10:26:55<br>

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