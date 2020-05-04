Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı

<br>Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK ile FETÖ mensuplarına yönelik kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 3'ü PKK, 3'ü de FETÖ şüphelisi olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. <br>Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanırken, 5'i ise serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN<br>2020-05-04 12:47:55<br>
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