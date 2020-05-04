Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 3 tutuklama

<br>Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) ŞIRNAK'ta, polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. <br>İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılara yönelik 27 Nisan3 Nisan'da operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 1 gram esrar, 1 gram eroin, 317 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ele geçirilirken, 11 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 8'si ise serbest bırakıldı.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN<br>2020-05-04 12:48:42<br>
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