Şırnak’ta terör operasyonu: 6 gözaltı

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Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 6 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY’e yönelik düzenlenen operasyonda toplam 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken 1 şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 1 şüpheli şahsın terör suçundan yakalandığı, karantina işlemleri için ilgili birimlere teslim edildiği öğrenildi.

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