Silopi’de fide ekimi başladı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 9 dönümlük arazide fide ekimine başlandı.
Silopi Belediyesince yürütülen belediyeye ait 9 dönümlük arazi fide ekimine ayrıldı. Yetkililer, fide ekimi yapılacak olan bahçede incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından vatandaşlar fide ekimini gerçekleştirdi. Vatandaşlar bahçede biber, salatalık, patlıcan, roka, maydanoz, tere, dereotu fidelerini toprakla buluşturdu.
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