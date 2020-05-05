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Cizre’de kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor

İHA

Cizre’de kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, Cudi ve Nur mahallelerinde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İlçe genelinde kaldırım yenileme ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını sürdüren Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cudi ve Nur mahallelerinde çalışmalarına hız verdi. Belediye ekipleri, Mezbaha Caddesi, Ofis, Kuştepe ve Saray sokaklarda yürütülen çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarının ardından kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor.
Çalışmaları yakından takip eden Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, “Şimdiye kadar 90 bin metrekare alana kilit parke döşendi. Yıl sonuna kadar 160 bin metrekare daha kilit parke döşeyeceğiz. Fen İşleri Müdürlüğümüzün kendi imkanlarıyla ürettiğiyle beraber 200 bin metrekare kilitli parke döşenmiş olacak. Sur, Cudi, Nur gibi mahallelerde ilk defa hizmet giden sokaklarımız oldu. Buralarda yaşayan hemşehrilerimizin bize desteği ve muhtarlarımızın da işleri takip etmeleriyle birlikte işler hızla yürüyor” dedi.
Standartlara uygun yapılan çalışmaların, program dahilinde ihtiyaç duyulan diğer mahallelerde de devam edeceği kaydedildi.

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