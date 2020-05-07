Model Rezan Sinjari: "Korona sonrası ilk işim yarım kalan projeleri tamamlamak"

Irak’ın Zaho şehrinde yaşayan model Rezan Sinjari, korona virüs salgını öncesinde katalog çekimleri için anlaşma imzalamış olduğu projeler için kamera karşısına geçmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Irak’ta yaşayan manken Rezan Sinjari, ünlü bir giyim markasının katalog çekimi için yakında kameralar karşısına geçeceğini duyurmuş ancak korona virüs salgınından dolayı ertelenmişti. Korona virüs salgını nedeniyle mart ayı başından beri Zaho'daki evinde yaşamını sürdüren manken Rezan Sinjari, salgın öncesi ünlü bir giyim markasının katalog çekimi için yakında kameralar karşısına geçeceğini duyurmuş ancak ertelemek zorunda kalmıştı. Sinjari, "Ümit ediyorum ki yakın zamanda insanlık başına musallat olmuş bu salgından kurtulup normal hayatımıza döneriz. Korona virüs sonrası ilk işim yarım kalan projeleri tamamlamak. İnşallah yakın zamanda anlaşma yapmış olduğumuz markanın katalog çekimleri için çalışmaya başlayacağız" dedi.

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