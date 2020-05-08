Silopi´de Süper Ay, hayran bıraktı

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<br>Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinden de izlenen Süper Ay, hayran bıraktı.<br>Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği anda meydana gelen ve Süper Ay olarak adlandırılan doğa olayı, Silopi'den de gözlemlendi. Ayın normalinden yüzde 14 oranında daha büyük göründüğü doğa olayı, Silopi semalarına renk kattı. Kırmızı ve kirli renk tonunda gökyüzünde devasa büyüklükte görünen Süper Ay, izleyenleri hayran bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN<br>2020-05-08 10:17:21<br>

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