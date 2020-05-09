Korona virüs salgınından evde kalarak korunan Iraklı manken Karzan Ibrahim Shingaly, evlerinden özgürce çıkacakları günlerin yakın olduğunu söyledi.

Korona virüs nedeni ile alınan tedbirler kapsamında yaklaşık 70 gündür dışarı çıkamayan Iraklı manken Karzan Ibrahim Shingaly, alınan önlemlere uyup rehavete kapılmadan devam etmeleri durumunda zor günlerin geride kalacağını ifade etti. Baharı yaşayacakları günlerin yakın olduğunu aktaran Shingaly, vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısını yineledi.

Shingaly, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile mart ayı başında kendisine gelen tüm iş tekliflerini ertelediğini duyurmuş ve alınan önlemler kapsamında o da tüm Iraklılar gibi evine çekilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.