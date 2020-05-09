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Kato Dağı eteklerine yarı olimpik yüzme havuzu

DHA

Kato Dağı eteklerine yarı olimpik yüzme havuzu

<br>Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, terörden arınan Kato Dağı eteklerinde, 4.5 milyon liralık yatırımla yarı olimpik yüzme havuzu yapımına başlandı.<br>Beytüşşebap ilçesinde, güvenlik güçlerince son yıllarda düzenlenen kapsamlı operasyonların ardından sağlanan huzur ve güven ortamı, yatırımları da beraberinde getirdi. Beytüşşebap Belediyesi, Kato Dağı eteklerinde yarı olimpik yüzme havuzunun yapımı için hazırladığı projeye Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 4.5 milyon lira destek sağlandı. Bakanlığın desteğinin ardından terörden temizlenen Kato Dağı eteklerinde yarı olimpik yüzme havuzunun yapımına başlanıldı.<br>'DAHA ÖNCE KATO DAĞI İKİNCİ KANDİL OLARAK ANILIYORDU<br>Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, birkaç sene öncesine kadar ilçenin terör haberleriyle anılan bir bölge olduğuna dikkat çekerek, bölge artık yatırımlarla anıldığını söyledi. Beytüşşebap'ta devam eden yatırımlara yarı olimpik yüzme havuzu yapımının da dahil olmasıyla ilçenin çehresi değişeceğini söyleyen Kaymakam Pendik, "Kahraman Mehmetçiklerimizin, jandarmamızın, polisimizin, korucularımızın fedakar çalışmaları neticesinde Kato, Faraşin ve Kerkür terörden temizlendi. Bu saydığım üç bölgede askeri üs bölgemiz kuruldu. Daha önce Kato Dağı, ikinci Kandil olarak anılıyordu. Şimdi eteklerinde olimpik havuzlar yapılıyor. Hamdolsun ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı Kato´da huzur var. Terör engellenince hak ettiği yatırımlar yapıldı. Doğru dürüst bir camimiz yoktu. Hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle cami yapıldı. Terörden zarar görmüş camilerimizi onardık. Zümrüt kaplıcaları tatil köyü yapılıyor. Yüzme havuzları yapılıyor. Hükümet Konağı belediye binası ve adliye binası yapılıyor. 50 yataklı hastane yapılıyor. Yeni okullarımız yapıldı. Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Çerkez'iyle sağcısı ve solcusuyla bir beraber kardeş oldukça çözülmedik sorun kalmayacaktır. Beytüşşebap bunun en güzel örneğidir" dedi.<br>Yapımına başlanılan yarı olimpik yüzme havuzunun inşaat alanında incelemelerde bulunan Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, böylesi hizmetlerin ilçeye renk katacağını söyledi. Aşan, "Biz hizmet için geldik. Bu yüzden elimizden geleni yapacağız. Yapımına başlanılan yarı olimpik bir yüzme havuzunda tüm öğrencilerimiz faydalanacak.  Böylesi yatırımlar özellikle kırsal alan olan Beytüşşebap´a renk kattı. Vatandaşlarımız bu yatırım ve vaatlerin yapıldığını gördükçe mutlu oluyorlar. Bize destek veren Gençlik ve Spor Bakanımıza, Şırnak Valimize çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap EMİN BAL<br>2020-05-09 13:14:05<br>

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