Türkiye’nin dört bir yanından iş adamları, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Türkmen Bakanı Aydın Maruf Selim ile bir araya geldi.

Türkiye Irak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TISİAD), Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve Şırnaklı iş adamlarını webinaronline toplantıda IKBY’nin Türkmen Bakanı Aydın Maruf Selim ile buluşturdu. Pandemi sürecinin konuşulduğu toplantıda IKBY Etnik ve Dini Oluşum İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Selim katılımcılardan gelen soruları cevapladı. Bakan Selim, bundan sonraki süreçte teknolojiye daha çok önem verilip dezavantajlı durumların korona salgınından sonra avantaja dönüştürülmesini tavsiye etti. Bakan Selim, “Öncellikle ana vatanımız olan Türkiye’deki salgının bir an evvel bitmesi için dua ediyor ve temenni ediyoruz. Siz değerli iş adamları ile bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. TISİAD Başkanı Nevaf Kılıç beyi ve ekibini tebrik ediyorum” dedi.



“Türkmenler Irak merkezi hükümetinde dışlandı”

Irak’ta yeni bir hükümetin kurulduğunu aktaran Selim, “Maalesef kurulan hükümette Türkmenlere yer verilmeyerek dışlandılar. Oysa Türkmenler Irak’ta belli bir ana unsurdur. Türkmenler Irak Anayasası'na göre de 3. ana unsurdur. Ne yazık ki Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonraki yüz yılda Irak’ta her zaman Türkmenlere karşı bir tehdit oluşturup, o yönde politika yürüttüler. En canlı örneğini de iki gün evvel kurulan hükümette gördük. Biz Türkmenler, haklarımızı her zaman diyalog ve barış yoluyla talep ettik, hiçbir zaman şiddetten ve terörden yana olmadık. Ama ne yazık ki bir bakanlığı Türkmenlere çok görüp dışladılar” diye konuştu.



“Türk ihracatçısına kesilen yüksek vergilerin kararını Bağdat hükümeti veriyor“

Türk ihracatçıların en çok şikayet ettiği konular arasında olan vergiler sorusunu cevaplayan Bakan Maruf Selim, “Bizlerde bunun farkındayız ve görüyoruz ama ne yazık ki gümrük vergileri ile araçlara kesilen sigortaların kararını Bağdat merkezi hükümeti veriyor. Ama bu konu da görüşmelerimiz ve çalışmalarımız var. Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs nedeniyle anavatanımız Türkiye’ye dönen işçilerden çok daha fazlası burada hala işlerinin başlarındalar. Dönen işçi kardeşlerimizde bayram sonrası kontrollü olarak işlerine dönüş yapacaklardır” şeklinde konuştu.

TISİAD Başkanı Nevaf Kılıç, korona virüs salgınının yaşandığı bu günlerde toplum sağlığını gözeterek bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla TISİAD başkanlığında birtakım çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Kılıç, “Bunlardan biri devlet büyükleri, iş dünyası, fikir önderleri, ekonomistler, gazeteciler ve reel sektör temsilcileri ile güncel gelişmeleri değerlendirmek, çalışmalarımızı dijital ortama taşımak ve TISİAD webinar serisini başlatmak olmuştur. Başta KOBİ’ler olmak üzere ihtiyaçlar ve çözümler üzerine fikir alışverişi yapmayı amaçladığımız webinaronline toplantı serimizin dördüncüsünü ‘IKBY’den Türkiye’ye bakış korona virüs sonrası iki ülke ticaretinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir mi’ başlığıyla IKBY Bölge Bakanı Aydın Maruf’un da katılımıyla online olarak gerçekleştirdik. Tüm katılımcılara ve bizlere konuk olup tüm sorumlarımıza cevap olan saygıdeğer Türkmen Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

