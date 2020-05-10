Şırnak'ta, sokağa çıkan 65 yaş ve üzerindekilere polisten maske

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<br>Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA) ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, 50 gün sonra sokağa çıkan 65 yaş ve üstü kişilere, polis ekiplerince maske dağıtıldı.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü kişiler, 50 gün sonra 4 saatliğine dışarı çıkabildi. İlçede saat 11.00'den sonra dışarı çıkan yaşlıların dolaştıkları alanlar kontrol edildi. Polis ekipleri, dışarıda maskesiz gezenlere maske dağıtımı yaparken, sosyal mesafe kurallarına uymaları için çağırıda bulundu.<br>Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, bugün dışarıda olan yaşlıların rahat dolaşmaları için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.<br> DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL<br>2020-05-10 16:11:59<br>

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