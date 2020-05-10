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Beytüşşebap’ta şehit anneleri unutulmadı

İHA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit yakınlarının Anneler Günü kutlandı.

Beytüşşebap’ta şehit anneleri unutulmadı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde şehit yakınlarının Anneler Günü kutlandı.
Beytüşşebap’ta Anneler Günü münasebetiyle İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Alay Komutanı Tahsin Saruhan, Belediye Başkanı Habip Aşan ev ev dolaşarak şehit anneleri ve eşlerinin günlerini kutladı. Kaymakam Pendik ve beraberindekiler, İçişleri Bakanlığının gönderdiği hediyeleri annelere takdim etti. Kaymakam Pendik, “Bugün Anneler Günü, öncelikle şehit annelerimiz ve şehit eşleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz. İlçemizdeki şehit annelerimizi tek tek ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutluyoruz. Her zaman şehit annelerinin hizmetinde ve önündeyiz. Ayrıca İçişleri Bakanlığımız ve Hz. Hatice Vakfı'nın ortaklaşa düzenlemiş olduğu 100 yaşında annelerimizi de ziyaret ettik, onların da ihtiyaçlarını dinledik” dedi.
Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ise, “Annelerimiz için ne kadar yorulsak onların bizim üzerimize çektiği bir sancının bedelini ödeyemeyiz. Böyle bir dinin mensubu bize öğreten bildiğinden dinin mensubuyuz İçişleri Bakanlığımızın hem de Hz. Hatice Vakfımızın tertiplediği bir proje kapsamında bugün annelerimizi ziyaret etti. Kaymakam ve Alay Komutanlığı ile beraber onlara çeşitli hediyeler verdi. Sorunlarını, dertlerini dinledik. Bir sorun varsa karşılayacağınızı söyledik. Kendileri çok mutlu oldu. Tabii gönül ister ki bütün annelerimizin elini öpmek, ihtiyaçlarını, sorunlarını dinlemek gezmek, ama tabii ki buna her zaman zamanınız yok tabii, her zaman annelerimizin evinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz” diye konuştu.
Hediyelerini alan anneler, Kaymakam Pendik ve beraberindekilere teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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